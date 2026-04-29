¿Cuál es el estado de los policías heridos en Córdoba?

Dos efectivos de la Policía de Córdoba continúan recuperándose tras haber sido heridos con arma de fuego este miércoles en barrio Bajo Pueyrredón, en la capital provincial.

Se trata del sargento 1° Ariel Brochero y el sargento Rubén Rosales, quienes fueron asistidos inicialmente en el Hospital de Urgencias y luego trasladados al Policlínico Policial, donde siguen internados bajo observación.

Desde la fuerza informaron que ambos se encuentran fuera de peligro y presentan una evolución favorable.

Tras el hecho, el jefe de Policía, Marcelo Marín, y el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, se hicieron presentes en el centro de salud para interiorizarse sobre el estado de los uniformados.

En paralelo, se avanza en la investigación para determinar cómo se produjo el ataque armado en ese sector de la ciudad.