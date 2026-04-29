Detuvieron a un joven por amenazas a una escuela en Lozada

Un joven de 18 años fue detenido este miércoles en la localidad de Lozada, en la provincia de Córdoba, acusado de haber realizado amenazas contra una institución educativa de la zona.

El procedimiento se concretó poco después de las 8 en una vivienda ubicada sobre calle Sarmiento, en el departamento Santa María. Según informaron fuentes policiales, el sospechoso sería el presunto autor de mensajes intimidatorios dirigidos a la comunidad educativa de la Escuela Secundaria Bernardino Rivadavia.

La medida fue ordenada por el fiscal Alejandro Peralta Ottonello, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de 2° turno, quien encuadró el hecho como “amenazas agravadas por anonimato”. El joven permanece alojado en una sede policial, a disposición de la Justicia.

El episodio se da en un contexto de creciente preocupación por amenazas similares en establecimientos educativos de Córdoba y otras provincias. De acuerdo a datos del Ministerio Público Fiscal, en la capital cordobesa ya se investigan decenas de casos de este tipo, algunos protagonizados por adolescentes.

Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades en una problemática que genera alarma en la comunidad educativa.