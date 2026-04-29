Detuvieron a una mujer con más de 200 dosis de marihuana en Río Segundo

Una mujer de 33 años fue detenida en la ciudad de Río Segundo durante un operativo interfuerzas en el que se secuestraron 216 dosis de marihuana. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, junto a personal de Gendarmería Nacional, Policía de Córdoba y Guardia Urbana.

El control se concretó en el marco de patrullajes desplegados en distintos barrios de la ciudad. Durante la intervención, los agentes incautaron la sustancia y otros elementos vinculados a la causa.

Por disposición del magistrado interviniente, la mujer fue aprehendida por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.

En paralelo, en Villa Allende, en barrio Las Polinesias, una mujer mayor de edad entregó de manera voluntaria varias plantas de cannabis sativa que tenía en una propiedad.

Además, en la ciudad de Villa María, en la intersección de Independencia y La Rioja, barrio La Florida, efectivos de la FPA secuestraron una motocicleta 110 cc a un hombre mayor de edad por infracción a la Ley Provincial N.º 8560.

La detenida y los elementos incautados fueron trasladados y puestos a disposición de la Unidad Judicial de Córdoba.