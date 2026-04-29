Disparos en operativo policial: un policía resultó herido

Un efectivo policial resultó herido de arma de fuego este martes por la tarde en el marco de un operativo de seguridad desplegado en barrio Bajo Pueyrredón, en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió alrededor de las 15:40 en la intersección de calle Ciriaco Ortiz y Ruta 19.

Según informaron fuentes oficiales, el personal se encontraba realizando un procedimiento con apoyo de Unidades Especiales, con el objetivo de disuadir a un grupo de personas que obstruían la circulación vehicular en la zona. En ese contexto, se escucharon detonaciones de arma de fuego, lo que motivó la inmediata intervención del Equipo Táctico de Operaciones Especiales (ETER).

Durante el operativo, uno de los uniformados fue alcanzado por un disparo en su pierna izquierda. Ante la gravedad de la situación, fue trasladado de urgencia en un móvil policial hacia el Hospital de Urgencias, donde recibió asistencia médica.

En tanto, como resultado del procedimiento, seis personas fueron detenidas y quedaron a disposición de la Justicia. Las autoridades continúan investigando las circunstancias en las que se produjo el ataque y el origen de los disparos.