Encontraron muerto a uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Uno de los dos pescadores que eran intensamente buscados desde el domingo en el Río de la Plata fue hallado sin vida este miércoles, mientras siguen los operativos para dar con el paradero del otro hombre.

La víctima fue identificada como Alcides Ledesma, de 47 años, quien había ingresado al agua junto a José Luis, de 45, en la zona de Villa Domínico, partido de Avellaneda.

De acuerdo a la información oficial, ambos habían salido a pescar el domingo por la tarde y no regresaron, lo que derivó en la denuncia y el inicio de un operativo de búsqueda que se mantiene activo en distintos puntos de la ribera.

El hallazgo fue confirmado por la Prefectura Naval Argentina, que continúa con rastrillajes por agua, aire y tierra, utilizando guardacostas, patrullas y personal especializado para intentar localizar al segundo desaparecido.

Las tareas se concentran en sectores del Río de la Plata y zonas costeras, donde se presume que los pescadores pudieron haber sido arrastrados por la corriente, en medio de condiciones climáticas adversas registradas en los últimos días.

En tanto, los investigadores analizan distintas hipótesis sobre lo ocurrido, entre ellas una posible falla en la embarcación o el impacto de fuertes vientos que habrían complicado la navegación.