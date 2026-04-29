Golpe a bandas que robaban a repartidores en Córdoba

Personal de la Dirección Coordinación de Brigadas Civiles de la Policía de Córdoba realizaba este miércoles múltiples allanamientos en Córdoba capital, en el marco de causas por robos calificados que tenían como víctimas a repartidores y conductores de aplicaciones.

Según informaron fuentes policiales, hasta el momento hay varios detenidos, entre ellos un hombre que contaba con pedido de captura vigente. Durante los procedimientos también se incautaron tres vehículos, dos armas de fuego y distintos elementos vinculados a los hechos investigados.

En paralelo, con intervención de Patrulla Ambiental, se rescataron 11 aves silvestres que se encontraban en cautiverio, en infracción a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre.

Los operativos continúan y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.