Golpe a redes de abuso infantil: detuvieron a 84 personas en varios países

El Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires llevó adelante un megaoperativo internacional contra la explotación sexual infantil que terminó con 84 detenidos en Argentina y otros 15 países.

La acción, denominada “Aliados por la Infancia VI”, incluyó un total de 270 allanamientos coordinados en simultáneo, con procedimientos en 17 provincias argentinas y la Ciudad de Buenos Aires, además de operativos en América y Europa. En el país se realizaron 68 procedimientos, mientras que el resto se distribuyó principalmente en Brasil, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y España, entre otros.

Como resultado, fueron arrestadas 84 personas sospechadas de integrar redes vinculadas a la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil. De ese total, 26 detenciones se concretaron en Argentina y 58 en el exterior.

La investigación fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas, quien encomendó al CIJ el uso de herramientas tecnológicas para rastrear a usuarios que operan en redes de intercambio ilegal de contenido.

Para ello, se utilizaron sistemas especializados que permiten identificar en tiempo real a personas que comparten este tipo de material en plataformas digitales. A partir de ese trabajo, se detectaron múltiples domicilios en distintas provincias, lo que permitió avanzar con los allanamientos y las detenciones.

El fiscal general del Ministerio Público Fiscal porteño, Martín López Zavaleta, destacó la magnitud del operativo y subrayó la importancia de la coordinación internacional para desarticular este tipo de redes delictivas.

En tanto, desde el CIJ remarcaron que la cooperación entre países fue clave para llevar adelante una acción simultánea de esta escala, orientada a combatir delitos que se desarrollan en entornos digitales y trascienden fronteras.

Tras los procedimientos, ahora comienza una nueva etapa centrada en el análisis de los dispositivos secuestrados, lo que permitirá determinar el grado de participación de los detenidos y avanzar en las causas judiciales correspondientes.