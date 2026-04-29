Grave denuncia en jardín de Córdoba: dos docentes quedaron detenidas

Dos docentes de un jardín de infantes privado fueron detenidas en las últimas horas en barrio Cofico, en la ciudad de Córdoba, en el marco de una investigación por presuntos maltratos a menores.

La causa es instruida por la Fiscalía de Instrucción del Distrito III Turno 6, a cargo de Iván Rodríguez. Según se informó, la maestra de la sala —detenida desde hace varios días— será indagada como supuesta autora de lesiones leves calificadas por alevosía reiteradas.

Con el avance de la investigación, se incorporaron elementos que derivaron en la detención de la directora del establecimiento, quien fue imputada por el delito de encubrimiento, al considerar que habría tenido conocimiento de los hechos.

La pesquisa continúa en desarrollo y en las próximas semanas se prevé la realización de distintas medidas probatorias, entre ellas pericias e informes técnicos.