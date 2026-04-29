Hallaron muerto a un hombre que vivía en la calle, ocurrió en Alta Gracia

El cuerpo sin vida de un hombre que vivía en situación de calle fue encontrado este miércoles 29 de abril en Alta Gracia. El caso provocó una fuerte conmoción entre la comunidad y trascendió que la víctima se llamaba Gustavo (56) y habitaba en una zona cercana al Registro Civil.

Mientras se investigan las causas de su deceso, trascendió que fue descubierto por un empleado municipal.

El caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa, se ordenaron una serie de pericias a cargo de la Policía Judicial y se conoció que, en los últimos días, había experimentado visibles síntomas de deterioro en su salud.

«Se agarraba la panza y la cabeza, tenía los ojos amarillos desde hacía días»; expresó un vecino de la zona, quien dijo que solían cuidarlo por las duras condiciones en las que vivía y que muchas veces no tenía para comer.