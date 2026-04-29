Hay una tercera denuncia por los abusos en el jardín de Carlos Paz

Una tercera denuncia de abuso sexual sacude al jardín de infantes del Instituto Parroquial Margarita A. de Paz y volvió a encender las alarmas en Villa Carlos Paz. Las familias aseguran que los testimonios de las menores coinciden en el «modus operandi» de los ataques y se hizo una presentación en la Fiscalía de Primer Turno.

Según pudo conocer EL DIARIO, en el día de hoy se le tomó declaración a la madre de la denunciante.

La abogada querellante, Macarena Martín, confirmó la presentación y brindó detalles sobre el avance del caso. Según explicó la letrada, la nueva denuncia corresponde a una niña de entre tres y cuatro años, compañera de sala de las otras dos menores que dieron inicio a la investigación judicial.

«Surge a partir de conversaciones y situaciones que se fueron dando con la nena, y que coincidían con lo que ya habían manifestado otras familias»; indicó Martín. En ese sentido, uno de los elementos que más preocupa a la querella es la similitud en los relatos. «Son niñas muy pequeñas, y resulta difícil pensar que puedan fabular de la misma manera sobre los mismos hechos»., agregó la abogada, quien reconoció que la niña se encuentra con tratamiento terapéutico.

De acuerdo a lo manifestado, se describen situaciones que eran presentadas como un «juego» y que incluían «tocamientos indebidos» de parte de un adulto. «Comentaban que las llevaban al baño, que les decían que no debían contar nada y que estaban siendo observadas, incluso por cámaras»; precisó la abogada.

A diferencia de otros casos, en esta tercera denuncia no se pudo establecer una fecha precisa del hecho, aunque los testimonios ubican los episodios en un contexto temporal similar al de las denuncias anteriores. La causa quedó radicada en la Fiscalía de Primer Turno, lo que motivó un pedido de unificación por parte de la querella.

En paralelo, continúan las declaraciones de familiares. El lunes pasado, las madres de las menores y otros allegados prestaron testimonio en jornadas extensas que se extendieron durante varias horas.

Es importante destacar, que las dos primeras denuncias se originaron a mediados del año pasado, cuando la madre de una niña de cuatro años advirtió un sangrado en la ropa interior de la menor luego de retirarla del establecimiento educativo. La pequeña fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago, donde los profesionales de la salud constataron signos compatibles con un posible abuso sexual y activaron el protocolo correspondiente. Semanas después, se presentó una segunda denuncia.