Intentó escapar, tiró una mochila con dinero y 10 celulares

Un hombre fue detenido en la mañana de este miércoles en la ciudad de Córdoba, luego de intentar escapar de un control policial y abandonar en plena vía pública una mochila con dinero y teléfonos celulares.

El procedimiento se inició en avenida Julio Argentino Roca al 400, en barrio Güemes, cuando efectivos del Departamento Motocicletas intentaron controlar un vehículo Volkswagen Suran. En ese momento, el conductor emprendió la huida y, durante la fuga, arrojó una mochila que contenía una suma de dinero en moneda nacional y extranjera, además de diez teléfonos celulares, entre otros elementos.

Tras el hecho, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado a pie que se extendió por varias cuadras y finalizó en pasaje Cobos al 1300, en barrio Observatorio. Allí lograron interceptar y detener al sospechoso.

El hombre quedó a disposición de la Justicia junto con el vehículo y los elementos secuestrados, mientras se investiga el origen del dinero y de los dispositivos incautados.