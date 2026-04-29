Lo sorprendió la Policía, se puso violento y terminó en la comisaría

Un hombre fue detenido esta tarde luego de haber ingresado a una obra en construcción en la ciudad de Villa Carlos Paz. Fue interceptado por los efectivos de la Departamental Punilla alrededor de las 18 horas en la esquina de las calles Mansilla y Asunción, se mostró agresivo y terminó en la comisaría.

El hecho se produjo este miércoles 29 de abril y trascendió que tomó intervención el personal del escuadrón motorizado.

El procedimiento se inició cuando el propietario del lugar detectó la presencia del individuo dentro del lote. Ante esta situación, los efectivos le solicitaron que se retire del sitio, haciendo caso omiso a las indicaciones impartidas y quedó a disposición de la justicia.