Preparan a rescatistas para emergencias con fauna peligrosa

Finalizó una nueva edición del curso sobre fauna venenosa y ponzoñosa dictado por la División Patrulla Ambiental de la Policía de Córdoba, destinado a efectivos de distintas dependencias y organismos vinculados a la emergencia y el ambiente.

La capacitación incluyó la participación de Bomberos Voluntarios de La Calera, Unquillo y Río Segundo, personal de Defensa Civil y estudiantes de la carrera de Guardaparque Provincial.

Durante las jornadas se trabajó en el reconocimiento y manejo de especies peligrosas, protocolos de actuación como primer interventor, técnicas de primeros auxilios, medidas de seguridad y uso adecuado del equipamiento.

El cierre se realizó en el Auditorio de Jefatura, donde los participantes que aprobaron recibieron sus diplomas. En ese marco, autoridades policiales destacaron la importancia de este tipo de instancias formativas para fortalecer la prevención de riesgos y mejorar la respuesta operativa.

Del acto participaron el jefe de Policía, Marcelo Marín; los subjefes Federico Cisnero e Iván Rey; integrantes del Estado Mayor Policial y el jefe de la Patrulla Ambiental, Jorge Suárez, entre otros invitados.