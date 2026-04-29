Refuerzan la seguridad en Punilla con un operativo policial preventivo

La Policía de Punilla desplegó un operativo preventivo en distintos puntos de la ciudad con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir delitos.

El procedimiento fue encabezado por el subdirector de la Unidad Regional Departamental Punilla, Andrés Aguirre, junto a oficiales jefes, y contó con la participación de distintas divisiones como el CAP, EME, FPA, DUAR y personal de la Departamental.

El operativo abarcó las dos zonas que comprende la jurisdicción, donde se realizaron controles de personas, motocicletas y vehículos. Según informaron, la iniciativa apunta a disuadir hechos delictivos y brindar mayor tranquilidad a los vecinos, fortaleciendo la presencia policial en la vía pública.