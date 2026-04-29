Secuestran un colectivo que llevaba menores sin VTV ni seguro y con neumáticos lisos

El Ministerio de Transporte bonaerense retiró de circulación un colectivo que trasladaba a menores que juegan en divisiones infantiles de un club de fútbol platense, sin habilitación y en condiciones que ponían en riesgo su seguridad.

El operativo de la cartera que encabeza Martín Marinucci, se realizó en la Plaza Moreno, en pleno centro de La Plata, y se llevó a cabo de manera conjunta con la Patrulla Municipal de la capital provincial, se informó en un comunicado.

Los inspectores detectaron que el colectivo, no contaba con la habilitación correspondiente ni con la documentación obligatoria para prestar el servicio, como seguro y VTV vigentes.

Durante la inspección, se constató que el vehículo presentaba neumáticos con desgaste extremo, completamente lisos, comprometiendo la adherencia y la estabilidad.

Además, la puerta trasera y la salida de emergencia se encontraban obstruidas con un elemento metálico, impidiendo su uso ante una eventual evacuación.

A su vez, el colectivo carecía de cinturones de seguridad tanto para los pasajeros como para el conductor, y los asientos estaban en avanzado estado de deterioro, con roturas que dejaban expuesta su estructura interna.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el colectivo fue sacado de circulación y los menores fueron trasladados a un vehículo para escolares que estaba correctamente habilitado para circular.