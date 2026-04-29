Vieron a la Policía, dejaron la moto y se arrojaron al río para huir

Dos jóvenes de 16 y 19 años fueron detenidos en las últimas horas en barrio General Paz, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar escapar de la Policía tras ser sorprendidos con una motocicleta presuntamente robada.

El procedimiento se inició cuando efectivos policiales observaron a los sospechosos mientras empujaban una moto en la vía pública. Al notar la presencia de los uniformados, ambos abandonaron el rodado y emprendieron la huida a pie.

En medio de la fuga, uno de los jóvenes intentó evadir a la Policía arrojándose al cauce del río, en una maniobra desesperada por escapar. Sin embargo, el operativo desplegado en la zona permitió cercarlos rápidamente.

La persecución finalizó en la intersección de las calles 5 de Mayo e Intendente Ramón Mestre, donde los efectivos lograron interceptarlos y concretar la aprehensión.

Durante el procedimiento, además, se secuestró una motocicleta marca Keller Cronos 110 cc, cuya procedencia es materia de investigación.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.