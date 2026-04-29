Violento asalto en San Antonio: apuntaron al cuello a una empleada

Un asalto a mano armada se registró el sábado 25 de abril en horas de la tarde en un bar ubicado sobre la Avenida Cura Brochero al 2300, en San Antonio de Arredondo.

Violento robo en San Antonio de Arredondo: dos hombres asaltaron un café sobre Av. Cura Brochero a plena tarde. Uno entró armado, redujo a empleadas y apuntó al cuello a una de ellas. Escaparon en moto. Una trabajadora embarazada debió ser asistida. pic.twitter.com/eBPem3bK5b — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 29, 2026

Según se reconstruyó, uno de los ladrones ingresó al local con casco colocado y un arma de fuego, mientras su cómplice permanecía afuera a bordo de una motocicleta.

Dentro del comercio, el hombre redujo a las empleadas, tiró a una de ellas al piso y le apoyó el arma en el cuello mientras exigía el dinero de la caja registradora. Luego de apoderarse del efectivo, ambos escaparon rápidamente del lugar.

Si bien el monto sustraído no fue elevado, el mayor impacto se dio en las trabajadoras por la violencia del hecho. Una de ellas, embarazada, debió ser trasladada a un centro de salud tras sufrir una crisis nerviosa.

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado para dar con los responsables.