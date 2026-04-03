Accidente en Icho Cruz: una moto terminó fuera de la calzada

Un despiste de motocicleta se registró esta tarde en el sector de Solares de Icho Cruz, lo que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios, una unidad liviana trabajó en el lugar tras el siniestro ocurrido en la zona, donde el conductor perdió el control del rodado por causas que no fueron precisadas.

Como resultado, la persona involucrada presentó lesiones leves y no fue necesario su traslado a un centro de salud. Solo se registraron daños materiales.

En el operativo intervinieron Bomberos de Icho Cruz, el Servicio de Emergencias Punilla Sur, la Guardia Local y personal policial.