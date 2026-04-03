Adiós al veranito en Carlos Paz: llegan las tormentas este sábado

El cambio de tiempo ya tiene fecha y será contundente en Villa Carlos Paz y la región. Este sábado se espera una jornada atravesada por tormentas durante todo el día, marcando el inicio de un descenso térmico sostenido.

Según el pronóstico oficial, las tormentas estarán presentes desde la madrugada y se intensificarán durante la mañana, la tarde y la noche, con probabilidades de precipitación que se mantendrán entre el 40% y el 70% durante toda la jornada.

Las temperaturas comenzarán a mostrar el quiebre: el sábado tendrá una máxima de 25 grados, pero con condiciones inestables y viento en aumento, con ráfagas que podrían alcanzar entre 23 y 31 km/h durante la tarde.

El impacto más marcado se sentirá el domingo, cuando la máxima caerá a 18 grados y la mínima descenderá a 11, consolidando el ingreso de aire más frío.

Durante los días siguientes, el escenario será plenamente otoñal. Las mínimas llegarán hasta los 7 grados y las máximas oscilarán entre los 20 y 23, dejando atrás definitivamente el período cálido de los últimos días.

El episodio del sábado, con tormentas persistentes y viento, será el punto de inflexión que marcará el final del “veranito” en Punilla.