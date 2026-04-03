¿Ajuste de cuentas?: asesinaron a un hombre a balazos en Córdoba

Córdoba. Un hombre de 35 años fue asesinado a balazos en barrio Patricios, en la ciudad de Córdoba, en un hecho que es investigado como un posible ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

El crimen ocurrió el miércoles por la noche, cuando la víctima, un adulto cuya identidad no trascendió, recibió dos disparos: uno en la espalda y otro en la zona intercostal.

Gravemente herido, el hombre logró llegar por sus propios medios hasta el frente de la comisaría ubicada en calle Julio de Vedia al 3200, donde intentó pedir ayuda.

Según relató un vecino a ElDoce.tv, la escena fue impactante. “Llegó pidiendo ayuda y se desplomó al frente de la comisaría de barrio Patricios”, contó.

Pese a la asistencia, el hombre no logró sobrevivir a las heridas y falleció poco después. Las sospechas orientan hacia agresores que bajaron de un auto pero hasta el momento no fueron detenidos. La investigación está a cargo del fiscal Andrés Godoy.