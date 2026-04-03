Buscaban una billetera y encontraron una bicicleta robada en un baldío

Un hecho llamativo ocurrió en barrio Santa Rita, en Villa Carlos Paz, cuando un joven y un amigo salieron en busca de una billetera extraviada y terminaron encontrando una bicicleta que sería robada.

Todo comenzó cuando Gabriel un vecino de la zona advirtió la pérdida de una bolsa con una billetera. Ante la sospecha de que algún perro podría haberla arrastrado hasta un terreno baldío cercano, decidieron dirigirse hacia el lugar ubicado en la intersección de calles Ortiz y Herrera, un sector con grandes pastizales y de fácil acceso.

Sin embargo, lo que hallaron los sorprendió, en medio del descampado apareció una bicicleta rodado 29, presuntamente abandonada. Ante esta situación, dieron aviso a la Policía, que se hizo presente en el lugar y procedió al secuestro del rodado. Según indicaron, hasta el momento no habría denuncias registradas por la bicicleta, por lo que se busca dar con su propietario, especialmente en la zona de Santa Rita.

Vecinos señalaron que no es la primera vez que en ese terreno aparecen objetos robados. De hecho, años atrás, en el mismo lugar fue encontrada entre las malezas una motocicleta que había sido utilizada en un violento robo ocurrido en 2023 en un hotel de Villa Carlos Paz, episodio en el que uno de los delincuentes murió tras un enfrentamiento armado.

Ante esta situación, se solicita a quienes hayan sufrido el robo de una bicicleta de similares características que se acerquen a la dependencia policial correspondiente para realizar la denuncia y poder recuperarla.