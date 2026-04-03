Cáncer de colon: refuerzan controles y acceso a estudios en Córdoba

En el marco del Día Mundial de la Prevención del Cáncer de Colon, el municipio de Córdoba reforzó las acciones para promover la detección temprana y el acceso a estudios en su red de salud pública.

Se trata del segundo cáncer más frecuente en Argentina y afecta por igual a hombres y mujeres. Según especialistas, detectado a tiempo tiene altas probabilidades de curación, cercanas al 90%.

Desde la Secretaría de Salud indicaron que los vecinos pueden realizar controles en las Direcciones de Especialidades Médicas —Centro, Norte y Oeste— y en el Hospital Municipal Príncipe de Asturias, donde también se practican colonoscopías.

El gastroenterólogo Daniel Napolitano explicó que en el 90% de los casos este tipo de cáncer se origina a partir de pólipos, lesiones que crecen lentamente y pueden tardar años en convertirse en tumores malignos, lo que abre una ventana clave para la prevención.

El circuito de atención incluye consulta inicial, evaluación médica y derivación para estudios según cada caso, lo que permite un abordaje integral y seguimiento.

Uno de los principales desafíos es la consulta tardía. El miedo, los prejuicios o la falta de información suelen postergar los controles, a pesar de que en etapas iniciales la enfermedad puede no presentar síntomas.

Entre las señales de alerta se encuentran la presencia de sangre en las heces, cambios persistentes en el ritmo intestinal, dolor abdominal recurrente, anemia sin causa aparente, pérdida de peso y sensación de evacuación incompleta.

En cuanto a la prevención, se recomienda iniciar controles entre los 45 y 50 años en la población general, o antes en personas con antecedentes familiares.

Entre los estudios, el test de sangre oculta en materia fecal es una de las principales herramientas de detección. En caso de resultado positivo, se indica una colonoscopía, que se realiza bajo sedación y permite incluso extraer pólipos en el mismo procedimiento.

Además, los especialistas remarcan la importancia de hábitos saludables como una alimentación rica en fibras, actividad física regular y evitar el consumo excesivo de alcohol, tabaco y alimentos ultraprocesados.