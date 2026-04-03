Cayó una banda narcofamiliar: siete detenidos en Córdoba

Una banda narcofamiliar integrada por siete personas fue desbaratada en Córdoba tras un operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en barrio Ciudad Mi Esperanza.

La investigación se inició a partir de denuncias anónimas y se extendió durante aproximadamente dos meses. Como resultado, se logró el cierre de dos puntos de venta de estupefacientes y la detención de cuatro hombres y tres mujeres, de entre 17 y 33 años.

Entre los detenidos, uno de ellos se encontraba en libertad condicional desde 2024 por el mismo tipo de delito.

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron 268 dosis de marihuana, 184 de cocaína, dinero en efectivo y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de sustancias.

Según se informó, la banda operaba tanto desde el domicilio como en la vía pública, incluyendo la vereda de la vivienda y una esquina cercana a una plaza, donde además se constató el consumo de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno intervino en la causa y dispuso el traslado de los detenidos a sede judicial por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.