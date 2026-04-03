Condenan a 22 años de prisión por abusos contra menores en Leones

Justicia en el sudeste provincial
Condenan a 22 años de prisión por abusos contra menores en LeonesEl hombre fue hallado culpable de múltiples hechos cometidos durante años contra tres víctimas
La Cámara del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en Bell Ville condenó a 22 años de prisión efectiva a un hombre de la ciudad de Leones, tras encontrarlo responsable de delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores.
De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron durante un período prolongado y tuvieron como víctimas a un niño —cuando tenía entre 6 y 9 años— y a dos niñas, una de ellas de entre 10 y 13 años, y la otra de 5 años al momento de los abusos.
Según se determinó en el proceso, el condenado mantenía una relación afectiva y de convivencia con la madre de dos de las víctimas, mientras que en el otro caso tenía vínculo familiar, ya que era tío de la menor y también convivía con ella.
La causa se inició en la Fiscalía de Marcos Juárez y avanzó hasta la instancia de juicio, donde se acreditó la reiteración de conductas a lo largo del tiempo.
La sentencia fue dictada con la participación de la fiscal de Cámara Andrea Heredia Hidalgo.