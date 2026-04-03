Condenan a 22 años de prisión por abusos contra menores en Leones

La Cámara del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en Bell Ville condenó a 22 años de prisión efectiva a un hombre de la ciudad de Leones, tras encontrarlo responsable de delitos contra la integridad sexual cometidos contra menores.

De acuerdo a la investigación, los hechos ocurrieron durante un período prolongado y tuvieron como víctimas a un niño —cuando tenía entre 6 y 9 años— y a dos niñas, una de ellas de entre 10 y 13 años, y la otra de 5 años al momento de los abusos.

Según se determinó en el proceso, el condenado mantenía una relación afectiva y de convivencia con la madre de dos de las víctimas, mientras que en el otro caso tenía vínculo familiar, ya que era tío de la menor y también convivía con ella.

La causa se inició en la Fiscalía de Marcos Juárez y avanzó hasta la instancia de juicio, donde se acreditó la reiteración de conductas a lo largo del tiempo.

La sentencia fue dictada con la participación de la fiscal de Cámara Andrea Heredia Hidalgo.