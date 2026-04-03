Córdoba: imputaron a dos jueces por presuntas maniobras irregulares

Cordoba. Un fuerte escándalo institucional sacude a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba tras la imputación de dos de sus jueces y funcionarios por supuestas irregularidades en la gestión de causas de alto impacto económico.

Los camaristas Graciela Montesi y Abel Sánchez Torres fueron imputados junto al secretario penal Mario Roque Olmedo, mientras que el secretario de superintendencia Gustavo Eduardo Flores quedó acusado por presunto falso testimonio.

La investigación fue impulsada por los fiscales federales Pablo Nicolás y Maximiliano Hairabedian, quienes sostienen que los imputados habrían manipulado la integración del tribunal para intervenir en expedientes sensibles, entre ellos la megacausa por evasión vinculada al denominado caso Bunge.

Según la acusación, estas maniobras tenían como objetivo incidir en causas de gran trascendencia económica, presuntamente para favorecer a determinados imputados, especialmente en el ámbito agroindustrial.

Denuncia interna y violencia laboral

El expediente también incluye una grave denuncia por maltrato laboral y violencia de género presentada por la secretaria Celina Laje Anaya, quien actualmente se encuentra de licencia.

De acuerdo con la investigación, el conflicto se originó cuando la funcionaria se negó a firmar una certificación que consideró ilegal, vinculada a la conformación de las salas del tribunal.

El abogado de la denunciante, Claudio Orosz, explicó en el programa Telenoche el contexto en el que se habrían producido las irregularidades. Según detalló, la Cámara atraviesa una situación de integración incompleta: “Le faltan dos jueces naturales, por lo tanto solo hay cuatro. Está dividida en dos salas y el tercer voto lo emite el juez que esté de turno ese mes”.

En ese marco, sostuvo que existieron maniobras deliberadas para incidir en la composición del tribunal en causas clave: “Lo que describe la acusación es cómo hay maniobras de los dos jueces junto con el secretario para lograr que la integración en causas de mucha trascendencia económica estuviera integrada por ellos”, afirmó.

Orosz también denunció que, tras negarse a firmar el documento, su representada fue víctima de persecución sistemática. “Empezó a ser sometida a humillaciones, violencia verbal y psicológica”, señaló, y agregó que la situación derivó en un grave deterioro de su salud física y psíquica.

Delitos imputados y defensa

Los acusados enfrentan cargos por presunto abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica y coacción, en una causa que avanza en la Justicia federal.

Por su parte, el abogado defensor Carlos Nayi rechazó las acusaciones en declaraciones al diario La Voz. “Son ajenos a cualquier conducta de relevancia penal”, aseguró, y añadió que “una investigación seria y objetiva demostrará que los hechos denunciados no existieron”.

El caso, que combina presuntas irregularidades judiciales con denuncias de violencia laboral, abre un nuevo frente de tensión en el ámbito de la Justicia federal cordobesa y promete avanzar con impacto institucional en los próximos meses.

