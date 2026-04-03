Cuatro turistas heridos en accidentes en el Cerro de la Cruz

Cuatro personas se accidentaron esta mañana en el Cerro de la Cruz de Villa Carlos Paz y debieron ser asistidos por los bomberos voluntarios y el personal del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR).

Una multitud participa del tradicional Vía Crucis con motivo de la celebración de la Semana Santa y se estima que más de cuatro mil personas ascenderán hasta el monumento durante este viernes 3 de abril.

Es importante destacar, que los heridos sufrieron esguinces, raspones y una mujer resultó con una fractura, por lo que fue trasladada en una camilla y luego derivada en una ambulancia hacia el Hospital Gumersindo Sayago.