Delincuentes desvalijaron un reconocido comercio en pleno centro de Carlos Paz

Un importante robo se registró en un comercio ubicado en plena zona céntrica de Villa Carlos Paz. Se trata del local Maníacos, ubicado en la Galería Belgrano sobre la Gral. Paz, un comercio con más de 25 años de trayectoria y ampliamente reconocido en la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:45 de la madruga del 1 de abril y fue descubierto recién horas después, cuando los propietarios fueron alertados por otros comerciantes de la galería. Según relató uno de los encargados, los delincuentes ingresaron tras romper el candado del patio interno, forzar una reja y destruir un vidrio para acceder al local. “Nos llevaron muchísima mercadería.

Aproximadamente cincuenta remeras, unos veinte buzos, entre veinte y treinta pares de zapatillas, gorras… fue muchísimo”, expresó. De acuerdo a las imágenes de cámaras de seguridad de locales cercanos, habrían participado entre cuatro y cinco personas, quienes actuaron de manera organizada. Aunque no se confirmó el uso de un vehículo, se presume que los delincuentes se movilizaban a pie por la zona antes de ingresar a la galería.

El dato que más indignación generó entre los dueños es que, además del robo, los autores provocaron daños intencionales dentro del local. “Uno se cambió las zapatillas y dejó las suyas, otro se fue con una remera puesta. Incluso mancharon mercadería que ahora no podemos vender”, detallaron.

Cabe destacar que, si bien el comercio cuenta con una extensa trayectoria en la ciudad, el nuevo local había sido abierto hace apenas dos meses, tras mudarse desde Córdoba capital para volver a apostar por Villa Carlos Paz, ciudad de la que son oriundos sus dueños.

El comercio sufrió la pérdida de entre el 25% y el 30% de su stock total, incluyendo prendas de marcas exclusivas en la zona. La denuncia fue radicada y los damnificados esperan avances en la investigación a partir de las cámaras de seguridad tanto de la galería como de la vía pública. “Es un golpe muy duro. Apostamos nuevamente por la ciudad y nos encontramos con esto. Estamos muy angustiados”, concluyeron.