Detuvieron a un joven que circulaba en una motocicleta robada

Un joven fue detenido en Villa Carlos Paz tras comprobarse que circulaba en el barrio Carlos Paz Sierras en una motocicleta que había sido robada días atrás.

El procedimiento se originó alrededor de las 10:00 en calle Cimarrosa, donde personal del Escuadrón Motorizado Enduro realizó la aprehensión de un sujeto que se conducía en una motocicleta con irregularidades en su número de motor.

A raíz de esta situación, cerca de las 12:00 los efectivos se dirigieron a un domicilio ubicado en Alem al 300, donde entrevistaron a un hombre de 60 años, quien manifestó que en la madrugada del domingo le habían sustraído su motocicleta marca Yamaha.

Según indicó, aún no había realizado la denuncia debido al paro en la Unidad Judicial, aunque posteriormente se dirigió a formalizarla.