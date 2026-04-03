Detuvieron a un naranjita con herramientas entre autos

Un naranjita fue detenido en las últimas horas en barrio Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba, tras ser observado en actitud sospechosa entre vehículos estacionados.

El procedimiento se llevó a cabo sobre avenida Recta Martinolli al 5100, donde personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo. En ese contexto, los efectivos detectaron al hombre entre los autos, lo que motivó su identificación y posterior aprehensión.

Durante el operativo, los uniformados secuestraron un destornillador, una pinza, un chaleco refractario y otros elementos que llevaba consigo.

El detenido fue trasladado a sede policial junto a los objetos incautados y quedó a disposición de la justicia.