Entre Ríos: hallaron a una menor con discapacidad muerta y detuvieron a sus padres

Una adolescente con discapacidad fue encontrada muerta en su vivienda de la ciudad de Federación, en la provincia de Entre Ríos, en un caso que generó profunda conmoción y derivó en la detención de sus padres. La principal hipótesis judicial es que la menor podría haber fallecido horas, e incluso días, antes del hallazgo sin recibir asistencia.

El hecho se conoció el jueves por la tarde, cuando un familiar, también menor de edad, encontró el cuerpo en una casa ubicada entre las calles Las Rosas y Tita Bonutti y dio aviso inmediato a la Policía. Al llegar al lugar, efectivos de la Jefatura Departamental Federación confirmaron el deceso.

Según las primeras pericias, la joven, que padecía una discapacidad severa y dependía de terceros para subsistir, llevaba entre 24 y 36 horas fallecida. Este dato resultó clave para que la Justicia ordenara la detención de sus padres, quienes se encontraban en la vivienda al momento del procedimiento y no habían reportado la muerte.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Josefina Penón, quien dispuso que la causa sea caratulada como “abandono de persona seguido de muerte”, una figura que contempla situaciones de extrema desprotección.

Dentro del domicilio se realizaron peritajes y se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Concordia para la autopsia correspondiente. El objetivo es determinar con precisión la data de muerte, las condiciones de salud de la menor y si existieron signos de negligencia o violencia.

Fuentes del caso indicaron además que la madre de la víctima atravesaría un delicado cuadro de salud mental, mientras que el padre permanece detenido en una dependencia policial, ambos a disposición de la Justicia.

Los investigadores no descartan que, una vez conocidos los resultados forenses, la imputación pueda agravarse si se comprueba algún tipo de responsabilidad penal más severa en el fallecimiento de la adolescente.