Escapó en auto, chocó móviles y terminó detenido en Córdoba

Un operativo policial se desplegó ayer por la tarde en barrio Ampliación Altamira, en la ciudad de Córdoba, tras un alerta por detonaciones de arma de fuego en Pasaje Luis Sáenz Peña al 3900.

Al llegar al lugar, los efectivos intentaron identificar a un hombre que se movilizaba en un Fiat Palio, quien evadió el control y se dio a la fuga. Durante la huida, el conductor colisionó contra dos móviles policiales, lo que derivó en un procedimiento que permitió finalmente su detención.

En el operativo también fueron aprehendidas dos mujeres mayores de edad, quienes, según se informó, intentaron entorpecer el accionar policial junto a otros vecinos.

Como resultado del procedimiento, se secuestraron 32 cartuchos, una pistola, dinero en efectivo, dos teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaba el conductor.

En medio de la intervención, el personal actuante utilizó armamento de letalidad reducida para disuadir la situación y controlar a los involucrados.

Los tres detenidos quedaron a disposición del magistrado interviniente.