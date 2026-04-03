Hallan más de 300 dosis de droga en la previa de Talleres–Boca

Más de 300 dosis de estupefacientes fueron secuestradas en Córdoba durante operativos realizados en la previa del partido entre Talleres y Boca Juniors.

El procedimiento tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje de Toledo, en la autopista Córdoba–Rosario, donde se controlaron colectivos y vehículos que se dirigían al estadio Mario Alberto Kempes.

Con la participación de canes detectores de narcóticos, los efectivos incautaron 196 dosis de marihuana y 106 de cocaína en distintos controles realizados a varias personas.

Además, ya en el estadio, personal de la División K9 realizó inspecciones en baños, banderas e instrumentos de la hinchada para detectar la presencia de sustancias ilícitas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, todo lo secuestrado fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición de la justicia.