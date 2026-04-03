Hallaron a un hombre sin vida en la costanera de Cruz del Eje

Un hombre fue hallado sin vida este viernes por la tarde en la costanera del río en la ciudad de Cruz del Eje, en el sector de los asadores, en cercanías del puente Juan Pablo II.

El descubrimiento generó un importante despliegue de personal policial y de otras áreas, que trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes.

Hasta el momento, no se informó oficialmente la identidad de la persona ni las causas de la muerte, por lo que la investigación se encuentra en curso.

El hecho provocó conmoción entre vecinos y personas que se encontraban en la zona, mientras se aguarda información oficial que permita esclarecer lo ocurrido.