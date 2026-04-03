Hoy se define a situación judicial del tirador de San Cristóbal

La investigación por el crimen de Ian Cabrera, el adolescente de 13 años asesinado en la Escuela Normal Mariano Moreno N°40 de San Cristóbal, tendrá este viernes un nuevo capítulo judicial. A las 9 de la mañana está prevista la audiencia de atribución de cargos contra el menor señalado como autor del hecho, en el marco de una causa que conmocionó al país.

La audiencia tendrá como objetivo formalizar la atribución de los hechos al menor. Sin embargo, el proceso presenta una particularidad central: tras esa instancia, se prevé que se dicte su sobreseimiento.

Esto se debe a que, pese a tener 15 años, la nueva Ley Penal Juvenil —que establece la baja de la edad de punibilidad a 14 años— aún no entró en vigencia. En consecuencia, el joven es considerado no punible en el marco legal actual. En este contexto, la resolución judicial no implicará un juicio penal, aunque sí podrán adoptarse medidas en función de las evaluaciones interdisciplinarias en curso

El equipo de abogados de la familia del agresor expresó que los padres del victimario “llevan la situación como pueden”, mientras que el menor permanece alojado en un instituto de seguridad de Santa Fe, donde un equipo interdisciplinario evalúa su diagnóstico.

En este sentido, se definirá el futuro del implicado en el caso que se encuentra caratulado como “homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego”, ya que podría ser derivado a un establecimiento con “medidas curativas”. De igual modo, como tiene 15 años y la nueva Ley Penal Juvenil no entró en vigencia, no podrá ser juzgado.

“Está acompañado por su padre”, adelantaron desde el entorno de los letrados Mariana y Néstor Oroño, que representan a los seres queridos del atacante.

Además, reveló que hasta el momento “no se contactaron” con los familiares de Ian Cabrera, el estudiante de 13 años asesinado antes del izamiento de la bandera en el establecimiento escolar que este martes recibió el último adiós.

Ese mismo día, la Policía de Santa Fe realizó el primer allanamiento en la vivienda donde el acusado residía con sus padres, pocas horas después del ataque que conmocionó al país. El miércoles se llevó a cabo un nuevo operativo en el mismo domicilio, esta vez con la participación de la Policía Federal.

En el terreno también funciona un comercio perteneciente a la familia del adolescente, que igualmente fue inspeccionado. Hasta ahora no se informó qué elementos fueron incautados.