Impactante video: autos atrapados por la creciente en Altas Cumbres

Siete personas fueron rescatadas en las Altas Cumbres luego de quedar aisladas por la crecida del arroyo La Trinidad, en la zona de Pampa de Achala.

uD83DuDEA8 Impactante en las Altas Cumbres: una creciente dejó autos semisumergidos en Achala y obligó a rescatar a siete personas. El video muestra la fuerza del agua. pic.twitter.com/jKf9AgTXgm — EL DIARIO (@diariocarlospaz) April 3, 2026

El hecho ocurrió durante la tarde del miércoles, cuando el aumento repentino del caudal impidió el regreso de tres docentes, tres alumnos de la escuela Ceferino Namuncurá y un hombre que se encontraban en el lugar.

Según se informó, la creciente volvió extremadamente peligroso el cruce, dejando incluso un vehículo prácticamente inmovilizado en medio del agua, mientras que en otro sector el camino quedó completamente cubierto por la corriente.

Ante esta situación, se montó un operativo conjunto para asistir a las personas afectadas y concretar el rescate en una zona de difícil acceso.

Las imágenes del procedimiento reflejaron la magnitud de la crecida y las complicaciones que generó en el sector.