Importante operativo interfuerzas con detenidos y secuestro de vehículos

Un importante operativo de seguridad se lleva adelante este viernes en Villa Carlos Paz, encabezado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, junto al sub jefe de Policía, Iván Rey, y el jefe de la Departamental Punilla Sur, Hernán Guayanes.

El despliegue forma parte de un operativo interfuerzas que incluye la participación de más de 120 efectivos de distintas áreas, entre ellas el CAP, la Guardia de Infantería, Policía Caminera, Patrulla Rural, la Dirección de Investigación Criminal y la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).

Se llevan adelante múltiples allanamientos, se registra el secuestro de varios vehículos y al menos cuatro personas fueron detenidas. Entre los aprehendidos, se encuentra un individuo vinculado a un robo ocurrido días atrás en el local Maniacos, donde se logró recuperar parte de la mercadería sustraída.

Durante la jornada, las autoridades focalizaron los controles en sectores considerados conflictivos de la ciudad, con el objetivo de reforzar la prevención del delito y aumentar la presencia policial, en el marco de un fin de semana especial como lo es Semana Santa. En este contexto, el ministro Quinteros destacó que estos operativos “son una política que venimos implementando desde principio de año, tanto en la capital como en el interior, y hoy le toca a Carlos Paz”.

Además, remarcó que el trabajo se concentra en “los barrios más conflictivos”, con un importante despliegue de recursos humanos y logísticos. El funcionario también subrayó el rol clave de las áreas investigativas: “La investigación criminal es fundamental. Sin investigación criminal no hay posibilidad de tener una política de seguridad sostenible en el tiempo”, sostuvo. En la misma línea, valoró el trabajo de la FPA en la lucha contra el narcomenudeo, indicando que durante su gestión “se duplicó la cantidad de fiscalías y también la capacidad operativa con más personal”.

Quinteros aseguró además que, tras la temporada de verano, se mantienen los controles en toda la región: “Hemos tenido un verano altamente satisfactorio, con menos hechos de inseguridad que el año pasado en todo Punilla, lo cual nos alienta a seguir trabajando en esta misma senda”, expresó.