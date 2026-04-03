Investigan la muerte de una mujer en una casa de Cosquín

San José Obrero
Investigan la muerte de una mujer en una casa de CosquínLos vecinos alertaron a la Policía que hace varios días que no la veían, la hallaron tirada en el baño.
Una mujer de 65 años fue encontrada sin vida dentro de una vivienda en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín. El hecho ocurrió este viernes 3 de abril en horas de la madrugada y trascendió que la víctima estaba tirada en el baño.
Los vecinos habían reportado que hace varios días no veían a la mujer que habitaba en el inmueble.
Cuando el personal policial ingresó al lugar, se constató que había fallecido y trascendió que no había signos de violencia.
Un servicio de emergencias confirmó su deceso, se ordenaron una serie de pericias forenses y el caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa.