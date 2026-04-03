Manejaba por el centro de Córdoba y un árbol le cayó sobre su auto

Un conductor vivió una situación de alto impacto en el centro de Córdoba, cuando un árbol de gran porte cayó sobre su vehículo mientras circulaba por Bulevar San Juan al 50.

El hecho generó la inmediata intervención de personal de Defensa Civil, que acudió tras la alerta y procedió a asegurar la zona afectada para evitar mayores riesgos.

En el lugar, los equipos realizaron tareas de corte y trozado del árbol caído, logrando liberar el automóvil que había quedado atrapado bajo el ramaje.

Como consecuencia del operativo, se habilitó media calzada para la circulación, mientras continuaban las tareas en el sector.

El resto del árbol fue perimetrado y su remoción total quedó a cargo de cuadrillas de Córdoba Obras y Servicios, que trabajaban durante la noche con maquinaria pesada.

El vehículo presentó daños, producto del impacto del ejemplar.