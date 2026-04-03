Operativo por Talleres-Boca: detuvieron a dos personas con pedido de captura

Dos hombres mayores de edad fueron detenidos durante la tarde del jueves en el marco del operativo de seguridad desplegado por el partido entre Talleres y Boca, tras constatarse que ambos registraban pedido de captura vigente.

Según informaron fuentes policiales, uno de los sujetos fue identificado a través del sistema Tribuna Segura en el portón de ingreso Nº 3 del estadio. Al verificar sus datos, se detectó que tenía una orden de detención pendiente.

En tanto, el segundo hombre fue reducido por personal policial en calle Ramón Cárcano al 200, en barrio Chateau Carreras, durante los controles realizados en las inmediaciones del estadio.

Ambos detenidos fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la autoridad judicial competente.