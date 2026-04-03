Padres frenaron su vehículo para pedir ayuda y policías reanimaron a su beba

Una niña de dos meses fue asistida de urgencia por efectivos policiales luego de presentar dificultades respiratorias en barrio Villa Belgrano, en la ciudad de Córdoba. Gracias al rápido accionar de los uniformados, la pequeña logró reaccionar y fue trasladada a un centro de salud para recibir atención médica.

El episodio ocurrió en calle Tycho Brahe al 5800, cuando el personal policial realizaba tareas de patrullaje preventivo por el sector. En ese momento, un hombre y una mujer que se movilizaban en un automóvil detuvieron su marcha y descendieron del vehículo para pedir ayuda desesperadamente, al advertir que su hija tenía problemas para respirar.

Ante la situación, los efectivos actuaron de inmediato y practicaron maniobras de primeros auxilios para asistir a la bebé, que presentaba broncoespasmos. Tras algunos instantes de asistencia, la niña logró reaccionar.

Posteriormente, fue trasladada al Sanatorio Allende, donde quedó bajo evaluación médica y recibió la atención correspondiente para controlar su estado de salud.

En el operativo también colaboraron integrantes de la Guardia Urbana, quienes acompañaron el procedimiento y brindaron apoyo durante el traslado de la pequeña.