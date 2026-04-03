Quedó herida en una cueva y pasó la noche en el cerro Champaquí

Una turista de 36 años fue rescatada tras sufrir una caída en el cerro Champaquí, en el valle de Calamuchita, en un operativo que se extendió durante varias horas debido a las condiciones del terreno y el clima.

El accidente ocurrió el jueves en el sector comprendido entre la Cueva de los 40 y los puestos, una de las zonas más exigentes para el trekking en el macizo.

La mujer, oriunda de Posadas, Misiones, sufrió un fuerte golpe en una de sus piernas que le impedía caminar, por lo que debió permanecer en el lugar junto a su esposo durante la noche, sin poder descender.

El pedido de auxilio fue transmitido por un puestero de la zona, lo que permitió activar el despliegue de los equipos de emergencia.

El operativo se vio condicionado por la crecida de los ríos y la inestabilidad del clima, lo que obligó a los rescatistas a planificar el descenso por zonas altas del cerro.

Además, las características del terreno impidieron la utilización de un rescate aéreo, por lo que la evacuación se realizó a pie, con el uso de camillas y tablas de inmovilización.

Del procedimiento participaron más de 40 rescatistas y unas 10 dotaciones, entre bomberos voluntarios de la región, ETAC, DUAR y la Agrupación Serrana.