Robó una bicicleta, quiso cometer otro delito y terminó detenido

Un hombre de 35 años fue detenido en las últimas horas luego de sustraer una bicicleta y protagonizar un intento de otro ilícito mientras escapaba. El hecho ocurrió en calle Mario H. Nivoli al 700, en barrio Inaudi, donde vecinos intervinieron para reducirlo hasta la llegada de la Policía.

De acuerdo con la información oficial, el sospechoso había robado una bicicleta rodado 29 de un local comercial de la zona. Mientras intentaba escapar con el rodado, habría intentado cometer otro delito, lo que generó la reacción de vecinos del sector.

Las personas que presenciaron la situación lograron reducir al hombre y retenerlo hasta que arribó el personal policial, junto con integrantes del programa Cordobeses en Alerta.

Finalmente, los efectivos procedieron al secuestro de la bicicleta sustraída y trasladaron al individuo a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.