«Siempre luché por mi verdad»: habló Martiniano tras haber sido absuelto

Tras recuperar la libertad luego de haber permanecido dos años en prisión, Martiniano Correcher rompió el silencio y relató en primera persona del calvario que atravesó desde aquel 9 de junio de 2024, cuando quedó involucrado en una causa por una presunta violación grupal ocurrida en Bialet Massé. Finalmente, la justicia lo absolvió.

«Estuve un año, nueve meses y dieciséis días detenido. Fueron momentos de mucha angustia, sin entender por qué estaba pasando todo esto»; expresó el joven, en diálogo con EL DIARIO, a pocos días de un fallo histórico en la Provincia de Córdoba.

Todo comenzó por la denuncia que hizo una adolescente de 16 años, quien aseguró haber sido abusada sexualmente luego de una salida en un boliche de Villa Carlos Paz. Sin embargo, tras un extenso proceso judicial desarrollado en los Tribunales de Cruz del Eje, se absolvió a los cuatro jóvenes imputados al considerar que existió «consentimiento» y por la falta de pruebas.

Martiniano reconstruyó lo sucedido aquella noche, una salida organizada entre amigos que incluyó una visita a un boliche carlospacense y un encuentro en una vivienda particular. «Hubo relaciones consensuadas. Eso lo sostuve siempre»; afirmó. Sin embargo, dos días después, el 11 de junio del 2024, fue detenido. «Me fueron a buscar a mi casa. Ver a mi mamá llorando, no entender lo que pasaba, fue devastador»; recordó a este medio.

El joven fue alojado inicialmente en la UCA, en la ciudad de Córdoba. Allí permaneció dos meses antes de ser trasladado. «Era un lugar muy duro. Dormíamos hacinados, éramos más de 40 personas en un espacio muy chico. No podía creer que estaba ahí. Algunos pensaban que estaba por robo, otros no sabían. Tenías que cuidarte todo el tiempo»; explicó sobre su estadía en el lugar.

A pesar de ese contexto, logró terminar el secundario con el acompañamiento de su familia. «Mi mamá me llevaba los materiales y eso fue clave para no perder el rumbo»; dijo.

Uno de los aspectos más dolorosos, según contó, fue perderse momentos únicos de su vida: «Era mi último año de secundario, tenía el viaje y la cena de egresados. Miraba el calendario y veía pasar los días… sabía que no iba a estar ahí. Eso me partía el alma. Aprendí a valorar todo, hasta lo más mínimo. La libertad es algo que no entendés hasta que la perdés».

El tribunal finalmente resolvió absolver a los cuatro acusados tras analizar una gran cantidad de pruebas, entre ellas mensajes, videos y testimonios que, según la defensa, demostraban el consentimiento de la denunciante. «Siempre luché por mi verdad. Sabía lo que había pasado y confié en que se iba a demostrar»; afirmó Martiniano.

Tras el fallo, los abogados anticiparon que avanzarán en una nueva causa por presunto falso testimonio, que podría involucrar tanto a la denunciante como a peritos que intervinieron en la investigación.

A pocos días de haber recuperado la libertad, Martiniano intenta reconstruir su vida. «No me cambió en esencia, pero sí en la forma de ver las cosas. Hoy valoro todo mucho más»; señaló. Entre sus planes a futuro, analiza continuar sus estudios en carreras como abogacía, administración de empresas o economía. Además, confirmó que viajará a Buenos Aires para participar en una iniciativa legislativa vinculada a denuncias falsas. «Quiero que esto sirva para algo, para que no le pase a otros»; concluyó.