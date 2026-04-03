Traslasierra pierde a un médico que dejó huella en la comunidad

La muerte del médico Omar Eduardo Ballatore generó una profunda conmoción en Traslasierra, especialmente en Villa Cura Brochero, donde era ampliamente reconocido por su trabajo y compromiso con la comunidad.

Desde el municipio local manifestaron su pesar y acompañaron a la familia, amigos y pacientes en este momento de dolor. En el mensaje oficial destacaron su “calidez humana” y el impacto que tuvo en miles de vecinos de la región.

Ballatore, vecino del barrio Villa Los Sauces, era valorado no solo por su labor profesional sino también por su cercanía con quienes atendía. En redes sociales, numerosos mensajes reflejaron el vínculo que construyó con sus pacientes, quienes resaltaron su vocación, contención y predisposición.

“Fue más que un profesional”, señalaron desde la comunidad, donde su fallecimiento es considerado una pérdida significativa en un contexto donde el acceso a la salud ya presenta dificultades.

El médico dejó una huella en el valle, donde su figura trascendió lo estrictamente sanitario para convertirse en un referente humano para muchas familias.