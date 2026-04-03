Un choque entre un auto y una moto dejó un herido en Mayu Sumaj

Un accidente de tránsito se registró ayer en la Ruta 14, a la altura de Mayu Sumaj, donde colisionaron un automóvil y una motocicleta.

El siniestro ocurrió durante la jornada del jueves, cuando por causas que se investigan se produjo el impacto entre ambos vehículos.

Como consecuencia, una persona resultó herida y debió ser trasladada al Hospital de Villa Carlos Paz. Además, se registraron daños materiales en los rodados involucrados.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, el Servicio de Emergencias Punilla Sur, personal policial y la Guardia Local.