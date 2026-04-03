Un motociclista perdió la vida en un accidente cerca de La Calera

Un motociclista de 29 años de edad perdió la vida esta tarde en un trágico accidente sobre la Ruta E-55, cerca de La Calera.

La víctima se trasladaba a bordo de una Suzuki DR 350 cc. que impactó contra un vehículo Nissan Tiida, en el que circulaban un hombre de 77 años y dos mujeres de 69 y 80 años.

El hecho se produjo sobre el kilómetro Nº18 y se investigan las causas que originaron el choque fatal.

Los ocupantes del rodado mayor resultaron ilesos.