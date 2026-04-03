Un motociclista perdió la vida en un accidente cerca de La Calera

Sierras de Córdoba
Un motociclista perdió la vida en un accidente cerca de La CaleraPor causas que se investigan, impactó contra un auto donde circulaban tres adultos mayores.
Un motociclista de 29 años de edad perdió la vida esta tarde en un trágico accidente sobre la Ruta E-55, cerca de La Calera.
La víctima se trasladaba a bordo de una Suzuki DR 350 cc. que impactó contra un vehículo Nissan Tiida, en el que circulaban un hombre de 77 años y dos mujeres de 69 y 80 años.
El hecho se produjo sobre el kilómetro Nº18 y se investigan las causas que originaron el choque fatal.
Los ocupantes del rodado mayor resultaron ilesos.