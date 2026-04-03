Una camioneta cayó al Río de la Plata en la Costanera y rescataron a una mujer y a su hija

Un insólito accidente ocurrió en la madrugada de este viernes en la Costanera porteña, cuando una camioneta cayó al Río de la Plata con una mujer y su hija de 11 años en su interior. Ambas fueron rescatadas rápidamente por pescadores que se encontraban en el lugar, entre ellos el propio dueño del vehículo.

El episodio se registró cerca de las 3 de la mañana en la avenida Costanera Rafael Obligado al 2200, en la zona cercana al complejo Costa Salguero. Según testigos, una camioneta Chevrolet Spin que estaba estacionada junto a la ribera rompió una baranda metálica de baja altura y terminó dentro del agua, donde quedó prácticamente cubierta hasta el techo.

En ese momento, el propietario del vehículo, identificado como Vicente, se encontraba pescando a pocos metros junto a familiares. Al advertir que la camioneta se desplazaba sin control con su esposa y su hija adentro, corrió hacia el lugar y se arrojó al río junto a un cuñado para rescatarlas.

Afortunadamente, lograron sacar del vehículo a la mujer, de 29 años, y a la niña de 11, quien tiene una discapacidad y no sabe nadar. Ninguna de las dos sufrió heridas y ambas se recuperaron del susto tras ser asistidas en el lugar.

Tras el incidente, se desplegó un importante operativo en el que participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos, el Grupo Especial de Rescate, Prefectura Naval, agentes de tránsito y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

La principal hipótesis es que la mujer habría intentado encender la camioneta para cargar la batería de su celular mientras su marido pescaba. Sin advertir que el vehículo había quedado en cambio para evitar que se moviera por la pendiente, al darle contacto el vehículo comenzó a avanzar y terminó cayendo al río.

Horas después del hecho, Vicente permanecía sentado en la orilla del río esperando el remolque del vehículo, que quedó semisumergido.

“Pescaba cuando vi la camioneta caer. Tengo seguro, pero no contra todo riesgo, así que perdí todo”, contó el hombre a la prensa.

La familia vive en La Matanza y, pese al dramático momento vivido, el episodio no dejó heridos.