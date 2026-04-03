Una camioneta chocó una moto en Ruta 10 y murió una mujer de 27 años

Una mujer de 27 años perdió la vida durante la noche luego de un accidente de tránsito ocurrido sobre la Ruta Provincial 10, a la altura del kilómetro 36, en cercanías de Villa Santa Rosa.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro se produjo cuando una camioneta Toyota Hilux, conducida por un joven de 18 años, impactó por alcance contra una motocicleta marca Corven en la que se trasladaba la víctima.

Tras el fuerte choque, se hizo presente en el lugar un servicio de emergencias que constató el fallecimiento de la conductora del rodado menor.

Las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar cómo se produjo el hecho y establecer las circunstancias del fatal accidente.