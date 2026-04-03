Una investigadora del Conicet fue asesinada de ocho tiros por su pareja

Una mujer de 56 años fue asesinada de ocho balazos en su casa de Santa Fe. El principal sospechoso es su pareja, quien apareció muerto en el baño con un balazo en la boca. Antes, también había intentado matar a los dos perros del matrimonio.

Ocurrió en el Barrio Candioti, en la casa ubicada en la esquina de Necochea y Domingo Silva. La víctima fue identificada como Silvina Rosa Drago, era bioquímica y una prestigiosa investigadora del CONICET, según informó El Litoral. El hombre, Héctor Riego (63), también era bioquímico, pero según contaron algunos vecinos, no trabajaba.

El impactante escenario fue descubierto por un familiar que se acercó al domicilio porque no respondían los celulares y se encontró con la sangrienta escena. La principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de suicidio.

Según las primeras pericias, el hecho habría ocurrido entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves en la casa ubicada en el cruce de calles Necochea y Domingo Silva. Drago fue acribillada a balazos en su propia cama; su cuerpo presentaba ocho heridas de bala. Riego, por su parte, murió de un solo disparo y fue encontrado en el baño, dentro de la bañadera, con una pistola calibre 6.35 mm en la mano. Una de las perras del matrimonio, la mayor, también recibió un balazo fatal.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho realizada por fuentes policiales, los cuerpos fueron hallados por el cuñado de la mujer y su esposa, hermana de la víctima, quien se encontraba preocupada por la falta de respuestas de Silvina. Ambas tenían una rutina diaria, pasar a visitar a la madre y luego salir a caminar. Ante la falta de respuestas, el matrimonio fue a la vivienda.

Como no atendían los llamados, el hombre probó golpeando la puerta; vio que se encontraba sin llave y decidió meterse. Al ingresar, lo primero que encontró fue a la perrita más vieja de la familia. Estaba muerta, tirada en el suelo, en un charco de sangre.

Luego, al recorrer la casa, el cuñado encontró en el cuarto a Silvina. Estaba en la cama y tenía ocho balazos en distintas partes del cuerpo. Shockeado, llamó al 911. Allí llegaron oficiales de la Comisaría 3° y la fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El hombre también le disparó a los dos perros del matrimonio. Uno de ellos murió, pero el otro fue hallado con vida por los oficiales. Tenía apenas un rasguño en la cara. Llamaron a un equipo de veterinarios y la mascota quedó al cuidado de la Policía Ecológica.

El forense que revisó los cuerpos indicó que llevaban unas 24 horas muertos. Sin embargo, la precisión sobre la hora de la muerte y lo que la desencadenó se conocerá con los resultados de las autopsias. El caso quedó en manos del fiscal en turno de la Unidad Especial de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el doctor Estanislao Giavedoni. La investigación continúa.