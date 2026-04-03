Una mujer en monopatín chocó con un niño en la costanera

Un accidente se registró esta tarde en la costanera de Carlos Paz, frente al skate park, cuando una mujer que circulaba en monopatín eléctrico chocó contra un niño.

Según se informó, tras el impacto la conductora perdió el control del rodado y cayó al suelo, sufriendo una herida en uno de sus pies que provocó sangrado.

En tanto, el menor no presentó lesiones de consideración tras el choque.

El episodio generó preocupación en el sector, donde habitualmente circulan peatones y usuarios de distintos medios de movilidad.